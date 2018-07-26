В Кривом Роге на врачей открыли производство из-за смерти военного

В Кривом Роге из-за смерти в больнице участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка открыли уголовное производство.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Производство открыли из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. В полиции не комментируют ход расследования.

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Военный умер в 16-больнице в ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге. Он объявлял голодовку "из-за халатности врачей". По заявлениям бойца, в больнице ему отказали в бесплатном оказании медицинских препаратов, выдав лишь список лекарств, которые надо было приобрести за свой счет.

За ситуацию взялись местные активисты, требовали разъяснений от руководства по лечению бойца в медучреждении, а также извинений семье за ​​заявления, сделанные после его смерти.

В больнице заявляли, что военный мог быть инъекционным наркоманом. Однако судебно-медицинское вскрытие не подтвердил наркозависимости военного.