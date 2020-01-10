14:15
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
      Вєсті Кремля
      09:00, сегодня
      Вести.UA. Жир: Зеленский – участник тайного заговора. Масштабный "махач" депутатов
      Вєсті.UA
      12:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли труп мужчины

      4 Читати новину українською
      На железнодорожных путях был найден труп мужчины / ukr.lb.ua

      На железнодорожных путях вблизи станции "Погрузочно-разгрузочные работы" комбината "Арселормиттал Кривой Рог" был обнаружен перерезанный труп мужчины.

      Тело нашли 9 января в Ингулецком районе Кривого Рога, сообщает "Информатор".

      Читайте также: Убийство сторожа рынка в Кривом Роге: новые подробности

      Погибшему на вид от 33 до 40 лет. Продолжается расследование.

      Сколько людей погибло на железнодорожных путях?С начала 2019 года на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 318 человек, из них 205 человек – погибли. Среди травмированных – 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 детей погибли.

       

      Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
      сегодня
      8683
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Кривого Рога Убийство Укрзализниця Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:50 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Кошанська 81513
      сегодня , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 1938
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      189
      сегодня , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1920
      сегодня , 08:35 Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным
      Олена Трибушна 901
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук