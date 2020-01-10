В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли труп мужчины

На железнодорожных путях вблизи станции "Погрузочно-разгрузочные работы" комбината "Арселормиттал Кривой Рог" был обнаружен перерезанный труп мужчины.

Тело нашли 9 января в Ингулецком районе Кривого Рога, сообщает "Информатор".

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Погибшему на вид от 33 до 40 лет. Продолжается расследование.

Сколько людей погибло на железнодорожных путях?С начала 2019 года на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 318 человек, из них 205 человек – погибли. Среди травмированных – 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 детей погибли.