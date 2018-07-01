В Кривом Роге напали на организатора Марша равенства

В субботу вечером, 30 июня, в Кривом Роге неизвестные напали на председателя организационного комитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко. В рамках этого фестиваля запланировано проведение Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает "Гей-альянс Украина".

По информации издания, около 18:30 возле главного корпуса Криворожского педагогического университета более 10 молодых людей и избили Золотченко, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета.

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Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили вызов от мужчины, который представился сотрудником райотдела и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе,

– отмечается в сообщении.

Сейчас Золотченко находится в больнице.

Издание отметило, что это нападение на Золотченко стало уже вторым за этот год. Уголовное производство по факту избиения мужчины в январе было закрыто ввиду "отсутствия подозреваемых".