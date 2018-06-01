В Кривом Роге неизвестные на автомобиле похитили, а затем застрелили мужчину

1 июня в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные выбросили мужчину с огнестрельными ранениями из автомобиля во время движения. Он умер в больнице. Полиция объявила оперативный план "Перехват".

Очевидцы происшествия рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько мужчин схватили мальчика и посадили в Mercedes Benz Sprinter, передает "Первый Криворожский".

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В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам свидетелей, из автомобиля на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался в больнице.

Правоохранители Кривого Рога объявили в городе оперативный план "Перехват". Сейчас продолжается розыск подозреваемых в этом преступлении.