В Кривом Роге остановилось движение по неожиданной причине: видео

Накануне в Кривом Роге Днепропетровской области на одной из магистралей города водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана, который отбился от группы своих родственников.

О деталях такого незаурядного события рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает местное издание "МОСТ-ДНЕПР".

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"В Кривом Роге у пожарной части семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части. Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться вновь, тем самым спася маленькую жизнь", – отмечает она.

По словам представительницы ГСЧС, свидетелями этого также стали и спасатели Днепра, ехавших в пожарную часть Кривого Рога.

Также ресурс обнародовал соответствующее видео.

В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы помочь фазану: видео

Напомним, недавно в Москве утка пыталась перевести своих птенцов через дорогу, однако это не понравилось одному из таксистов, и мужчина попытался прогнать птицу. В итоге пернатая дала настоящий бой недоброжелателю.