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      В Кривом Роге осудили мужчину, который осквернил национальный флаг: его посадят в тюрьму

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      В Кривом Роге осудили мужчину, который осквернил флаг Украины
      В Кривом Роге осудили мужчину, который осквернил флаг Украины / Фото из свободных источников

      Житель Кривого Рога Евгений Колесников на три года и один месяц сядет в тюрьму за надругательство над государственным флагом Украины в 2017 году.

      Такой приговор ему вынес суд Днепра, пишет krivbass.city.

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      Мужчина подал апелляцию, но его ходатайство суд не удовлетворил.

      Как оказалось, у Колесникова, который сорвал и помочился на украинский флаг, ранее была судимость, которую он не погасил.

      Таким образом, житель Кривого Рога проведет в тюрьме два года за осквернение государственного символа, а также год за кражу, наказание за которое у него было условным.


      Мужчина, которого осудили за осквернение флага


      Растерзанное знамя

      Теги: Новости Украины Судьи Новости Кривого Рога
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 12 января
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