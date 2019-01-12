В Кривом Роге осудили мужчину, который осквернил национальный флаг: его посадят в тюрьму

Житель Кривого Рога Евгений Колесников на три года и один месяц сядет в тюрьму за надругательство над государственным флагом Украины в 2017 году.

Такой приговор ему вынес суд Днепра, пишет krivbass.city.

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Мужчина подал апелляцию, но его ходатайство суд не удовлетворил.

Как оказалось, у Колесникова, который сорвал и помочился на украинский флаг, ранее была судимость, которую он не погасил.

Таким образом, житель Кривого Рога проведет в тюрьме два года за осквернение государственного символа, а также год за кражу, наказание за которое у него было условным.



Мужчина, которого осудили за осквернение флага