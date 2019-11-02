В Кривом Роге парень вызвал полицию из-за "исчезнувших" бургеров

В Кривом Роге парень позвонил в полицию и сообщил, что у него похитили бургеры. Парень рассказал, что купил несколько бургеров в бистро, оставил пакеты на столике и отошел в другое место. Когда вернулся, заказа уже не было.

Сначала клиент заведения предъявил претензии к администрации из-за того, что она не следят за заказами и столами. Появилась версия, что еду парня мог забрать другой человек. Поэтому клиент потребовал компенсации.

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Затем парень пожаловался и в полицию, сообщает "Мост-Днепр". Когда приехали правоохранители, дело приняло неожиданный поворот. Во время выяснения обстоятельств инцидента появилась версия, что на самом деле ребята отдыхали в одной компании и, таким образом, хотели получить двойную порцию бургеров. Подробности таинственного исчезновения пищи в фастфуде выяснять полицейские.