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      В Кривом Роге парень вызвал полицию из-за "исчезнувших" бургеров

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      Парень сообщил в полицию о похищении бургеров в Кривом Роге
      Парень сообщил в полицию о похищении бургеров в Кривом Роге / glavcom.ua

      В Кривом Роге парень позвонил в полицию и сообщил, что у него похитили бургеры. Парень рассказал, что купил несколько бургеров в бистро, оставил пакеты на столике и отошел в другое место. Когда вернулся, заказа уже не было.

      Сначала клиент заведения предъявил претензии к администрации из-за того, что она не следят за заказами и столами. Появилась версия, что еду парня мог забрать другой человек. Поэтому клиент потребовал компенсации.

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      Затем парень пожаловался и в полицию, сообщает "Мост-Днепр". Когда приехали правоохранители, дело приняло неожиданный поворот. Во время выяснения обстоятельств инцидента появилась версия, что на самом деле ребята отдыхали в одной компании и, таким образом, хотели получить двойную порцию бургеров. Подробности таинственного исчезновения пищи в фастфуде выяснять полицейские.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Похищение Новости Кривого Рога Курьезные новости
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