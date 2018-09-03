В Кривом Роге произошла масштабная утечка хлора

Утром 3 сентября на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области произошла утечка 25-30 килограммов хлора. Оператора хлорных установок госпитализировали с подозрением на отравление хлорными парами.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Сообщение к спасателям поступило 3 сентября в 8:20 часов. Утечка хлора произошла на территории склада по улице Никопольское шоссе в Долгинцевском районе города.

При переливании жидкого хлора из танка емкостью 96 кубических метров в транспортировочную емкость объемом 0,8 кубических метров на задвижке между танком и емкостью не выдержал уплотнитель, что повлекло утечку 25-30 килограммов хлора,

– говорится в сообщении.

В результате аварии образовалось облако газообразного хлора объемом примерно 3 кубических метра, который распространился на площади 100 квадратных метров. Спасатели отметили, что на 8:55 утечку хлора локализовали, в 9:05 ликвидировали.

"В 10:20 в центральную районную больницу Криворожского района бригада СМП доставила оператора хлорных установок, женщину 1964 года рождения с подозрением на отравление парами хлора", – добавили в ГСЧС.

Зона возможного химического загрязнения составляет примерно 0,906 квадратных километров. Площадь – примерно 0,226 квадратных километров. Населенные пункты в зону возможного химического загрязнения не попадают.