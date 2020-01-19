В Кривом Роге раскрасили памятник жертвам Холокоста: Израиль просит Зеленского разобраться

В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Его раскрасили красной краской.

Посол Израиля в Украине Жоэль Лион в своем твиттере, сообщая об инциденте, тегнул президента Владимира Зеленского и выразил надежду на верховенство закона и справедливости.

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Акт вандализма совершили неподалеку от родительского дома Владимира Зеленского всего за считанные дни до Дня памяти жертв Холокоста,

– отметил в своем сообщении посол.

Позже Жоэль Лион также опубликовал кадр с камер наблюдения, на котором неизвестный мужчина раскрашивает памятник. На этот раз он тегнул министра внутренних дел Арсена Авакова, попросив найти преступника, доказательства вины которого уже представлены.

Что известно о Дне памяти жертв Холокоста?

Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата введена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.



Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибли до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.