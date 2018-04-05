В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений на полигоне

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва во время боевых учений травмировались трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 отбр (г. Кривой Рог), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших бойцов госпитализировали. По данному факту оперативным командованием "Восток" начата служебная проверка.

Напомним, 4 апреля на Одесщине во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда, попав под поезд.