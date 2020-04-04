В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропусками на транспорт: фото
С 6 апреля в общественном транспорте можно будет ездить только при наличии специального пропуска. Из-за этого тысячи рабочих "Арселормиттал Кривой Рог" собрались у проходной завода, чтобы получить такие пропуска.
Очередь за спецпропусками растянулась на сотни метров. Об этом сообщает0564.ua.
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Конца и края не видно: тысячи криворожан стоят в очереди за спецпропусками для проезда в общественном транспорте,
– говорится в сообщении.
Речь идет о сотрудниках местного завода "Арселормиттал Кривой Рог". Они пришли на проходную завода, чтобы получить свои пропуска.
Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра. Однако многие люди стоят в масках.
Реакция полиции
В полиции Днепропетровской области сообщили, что за нарушение правил карантина составили админпротокол в отношении руководителя кадров завода "Арселормиттал Кривой Рог". Предприятию придется уплатить штраф.
Что известно о спецпропусках
На самом пропуске не указана персональная информация. Поэтому вместе с ним нужно показывать служебное удостоверение.
Городской штаб по борьбе с коронавирусом оперативно напечатал спецпропуска. Их будут выдавать 4 и 5 апреля, чтобы успеть обеспечить ими всех до начала действия постановления правительства. Штаб передает пропуска предприятиям и организациям. А они уже раздают их своим работникам.
Обратите внимание! Кабмин с 6 апреля усилил карантин в Украине. В частности, дополнительные ограничения ввели в работе общественного транспорта. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверений и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).
В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропусками на транспорт
Что известно об "Арселормиттал Кривой Рог"?
Горно-металлургический комбинат; публичное акционерное общество; крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины. Экспорт осуществляет в Россию, Центральную Азию, Персидский залив, также в Африку и Европу.
Новые карантинные ограничения с 6 апреля:
- запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
- нельзя посещать спортивные площадки;
- ограниченные прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
- посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
- нельзя самовольно покидать места обсервации;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
Новые важные меры контроля:
- правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым более 60 лет;
- на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты;
- все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации;
- нарушителей режима самоизоляции принудительно отправлять в обсерватор;
- больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;
- будет работать 21 пункт пропуска на границе с Украиной.
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