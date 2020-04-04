В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропусками на транспорт: фото

С 6 апреля в общественном транспорте можно будет ездить только при наличии специального пропуска. Из-за этого тысячи рабочих "Арселормиттал Кривой Рог" собрались у проходной завода, чтобы получить такие пропуска.

Очередь за спецпропусками растянулась на сотни метров. Об этом сообщает0564.ua.

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Конца и края не видно: тысячи криворожан стоят в очереди за спецпропусками для проезда в общественном транспорте,

– говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудниках местного завода "Арселормиттал Кривой Рог". Они пришли на проходную завода, чтобы получить свои пропуска.

Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра. Однако многие люди стоят в масках.

Реакция полиции

В полиции Днепропетровской области сообщили, что за нарушение правил карантина составили админпротокол в отношении руководителя кадров завода "Арселормиттал Кривой Рог". Предприятию придется уплатить штраф.

Что известно о спецпропусках

На самом пропуске не указана персональная информация. Поэтому вместе с ним нужно показывать служебное удостоверение.

Городской штаб по борьбе с коронавирусом оперативно напечатал спецпропуска. Их будут выдавать 4 и 5 апреля, чтобы успеть обеспечить ими всех до начала действия постановления правительства. Штаб передает пропуска предприятиям и организациям. А они уже раздают их своим работникам.

Обратите внимание! Кабмин с 6 апреля усилил карантин в Украине. В частности, дополнительные ограничения ввели в работе общественного транспорта. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверений и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропусками на транспорт

Что известно об "Арселормиттал Кривой Рог"?

Горно-металлургический комбинат; публичное акционерное общество; крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины. Экспорт осуществляет в Россию, Центральную Азию, Персидский залив, также в Африку и Европу.

Новые карантинные ограничения с 6 апреля:

запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

нельзя посещать спортивные площадки;

ограниченные прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

нельзя самовольно покидать места обсервации;

выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

Новые важные меры контроля: