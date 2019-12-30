В Кривом Роге убили сторожа рынка, чтобы обокрасть прилавки

Неизвестные убили сторожа в Саксаганском районе Кривого Рога. Полиция разыскивает убийц.

Около 4:00 в полицию поступил вызов о том, что на рынке "Юбилейный" нашли окровавленный труп мужчины. Об этом сообщает 34 канал.

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На место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи констатировали смерть пострадавшего.

По главной версии, мужчина скончался от многочисленных ударов.

На рынке правоохранители обнаружили раскрытые роллеты. В них были разбросаны вещи и продукты.