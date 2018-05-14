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В Кривом Роге уволили чиновницу за песню о российских солдатах в Сирии

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В Кривом Роге уволили чиновницу за песню о российских солдатах в Сирии
В Кривом Роге уволили чиновницу за песню о российских солдатах в Сирии / beztabu.net

В Кривом Роге за исполнение на торжествах, посвященных 9 мая, песни о российских солдатах в Сирии, уволили чиновницу райсовета.

С должности была уволена заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова, передает Радио Свобода.

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Эту информацию подтвердили в Центрально-Городском районном совете.

В то же время, местные СМИ сообщают, что песня "Верните память" на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге прозвучала еще в двух районах города – Металлургическом и Саксаганском, в одном из них она даже звучала в переводе на украинский язык.

Напомним, в Кривом Роге 9 мая прозвучала песня, посвященная российским солдатам, которые воюют в Сирии. Случилось это во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов. Слова песни "Верните память" о российских военных в Сирии написала скандальная официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

11 мая власть города ответила на запрос СМИ о сомнительной композиции. Там отметили, что песни во время официальных мероприятий 9 мая в Кривом Роге выбирали, исходя из их "тематического содержания".

Теги: Новости Украины Новости политики 9 мая Новости Кривого Рога
Источник: 24 Канал
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