В Кривом Роге в многоэтажке прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: фото и видео

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, вечером 16 июля прогремел взрыв в девятиэтажном доме на улице Волшебной, в результате которого пострадали трое людей, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В результате взрыва полностью разрушены две квартиры и повреждены пять квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на восьмом этаже, наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна в квартирах,

– говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадало 3 человека из них 1 ребенок, которых госпитализировали в больницу.

В связи с разрушением квартир 4 людей временно отселили. Жители других квартир вернулись в свои дома.

Как отметили в ГСЧС, в настоящее время угрозы обрушений нет. Кроме того, спасатели эвакуировали 40 жильцов с 8-го и 9-го этажей.

Сотрудниками национальной полиции ведут следственные действия. Причина взрыва устанавливается.

В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме

Взрыв в жилом доме в Кривом Роге: