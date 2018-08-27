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В Кривом Роге водитель насмерть сбил 5-летнего ребенка и сбежал: известны подробности

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В Кривом Роге водитель насмерть сбил 5-летнего ребенка и скрылся
В Кривом Роге водитель насмерть сбил 5-летнего ребенка и скрылся / Перший міський

В воскресенье, 26 августа, в Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 насмерть сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Полиция объявила в городе план "Перехват".

Об этом сообщает сайт "Первый городской".

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По словам очевидцев, трагедия произошла, когда 5-летняя девочка вместе с подругой переходила дорогу. "Подружка успела перебежать, а Вероника попала под колеса автомобиля", – рассказывают свидетели.

Машина переехала ребенка и исчезла в неизвестном направлении. На место аварии прибыла карета скорой помощи и машина реанимации, но медикам спасти ребенка не удалось.

На місце ДТП прибула карета швидкої та машина реанімації
На место ДТП прибыла карета скорой помощи и машина реанимации

О том, что девочка попала в ДТП, маме Наталья сообщила ее подруга.

Она спросила по телефону, как выглядела Вероника. Я рассказала. "Возможно, это та девочка ... Ее сбила машина", – сказала подруга",
– вспоминает Наталья.

Женщина сразу побежала к месту происшествия, поскольку авария произошла рядом с ее домом. К тому моменту на улице уже собралось множество людей, также были медики и полиция. Говорили, что в первые секунды после ДТП один из прохожих выбежал на дорогу перед девочкой и стал показывать водителям, чтобы те объезжали это место и не наехали на ребенка.

Орієнтовна схема ДТП
Примерная схема ДТП

"То, что девочка переходила дорогу в неустановленном для этого месте, не отменяет уголовную ответственность. Сейчас открыто уголовное производство. Установлен автомобиль, который совершил ДТП. Предпринимаются меры по поиску водителя", – сказала пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Отметим, что на месте происшествия присутствовали родители погибшей.

Ее отец громко рыдал: у него случилась истерика. Мать Вероники, напротив, безмолвно сидела на земле, возможно, медики вкололи ей успокоительное,
– заявила свидетельница Наталья.

Напомним, в этот же день в Днепре произошла еще одна авария, в которой пострадала целая семья. Водитель маршрутки сбил семью с малыми детьми прямо на пешеходном переходе, потому что устал.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Полиция Аварии и ДТП Новости Кривого Рога
Источник: 24 канал
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