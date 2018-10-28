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      В Кривом Роге задержали мужчину,который предположительно убил и закопал во дворе несколько людей

      252 Читати новину українською
      Убийство в Кривом Роге
      Убийство в Кривом Роге / 1kr.ua

      Сотрудники правоохранительных органов Кривого Рога задержали мужчину, который может быть причастен к убийствам людей, чьи останки были выкопаны на его земельном участке.

      Об этом сообщает местный сайт 1kr.ua.

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      Отмечается, что правоохранители задержали мужчину среднего возраста. Он пьянствовал с друзьями и между ними возникали конфликты. Из-за этого он убил пятерых людей.


      Двор подозреваемого в убийстве 5 человек

      У задержанного есть соучастник, о местонахождении которого ничего неизвестно. На территории участка найдены все тела. Правоохранители продолжают обследовать территорию, задержанный по подозрению в убийствах показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.

      Люди, проживающие по соседству, говорят, что не видели ничего подозрительного и не слышали криков.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Кривого Рога
      Источник: 24 Канал
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