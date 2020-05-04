В Кропивницком подростки за собственные деньги покупают продукты пенсионерам: трогательное видео

Мечтали об учебе и путешествиях, но в трудное время решили, что важнее помочь пенсионерам. Двое подростков из Кропивницкого тратят собственные отложенные средства на продуктовые наборы для пенсионеров.

О благородной миссии волонтеров – читайте в материале 24 канала.

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Алексей и Николай с детства дружат. Они вместе катаются на велосипедах и играют в компьютерные игры. Однако когда в Кропивницком объявили карантин, всем стало не до развлечений. Особенно трудно чувствовали себя соседи-пенсионеры.

Идея возникла однажды, когда мы шли по улице, и встретили женщину за 70. Она шла и у нее было перемотано лицо капроновыми колготами. Тогда мы ей помогли маской. И после этого у нас возникла идея помогать всем пенсионерам,

– рассказал волонтер Алексей Стожок.

Общая сумма личных сбережений составила 20 тысяч гривен. Ребята откладывали деньги на учебу в столице. Однако теперь ежедневно покупают продукты пенсионерам в местном супермаркете.

Цена за пакет составляет примерно 150 гривен. Волонтеры берут стареньким только самое необходимое.

"Это продукты первой необходимости, которые мы разносим пенсионерам: макароны, подсолнечное масло, масло, хлеб, печенье", – пояснил волонтер Николай Волошин.



Алексей и Николай / Скриншот с видео

В пакет также кладут медицинские маски и антисептики. Разносят все пешком, поэтому за день преодолевают по 10-15 километров.

Я не вижу в этом чего-то героического. Это нужно людям, и это хорошо, что мы помогаем,

– отметил Николай.

Адреса пенсионеров ребята берут в квартальных. Прежде всего приходят к тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем.

Останавливать начатое дело парни не собираются, но собственных сбережений им уже не хватает. Сейчас во время карантина не имеют возможности заработать деньги. Поэтому присоединиться к сбору средств на еду пожилым людям юноши призывают всех неравнодушных.



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