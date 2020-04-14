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      В Кропивницком рынки работают, несмотря на запрет: безопасно ли там покупать продукты

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      В Украине ввели строгие карантинные ограничения. Однако запреты выполняют не все. К примеру, в Кропивницком рынки продолжают работать. Безопасно ли там делать покупки – читайте в материале 24 канала.

      На центральном рынке Кропивницкого накануне Пасхи образовались очереди из покупателей. Людей привлекли прежде всего доступные цены.

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      В администрации рынка отметили, что придерживаются всех правил карантина. Торговые точки дезинфицируют дважды в день. Покупателей обслуживают в защитных масках и перчатках. Однако медпункта на территории рынка нет. Температуру, как того требуют санитарные нормы, работникам не измеряют.

      У нас нет просто термометра такого (бесконтактного – 24 канал). А обычным мы же не можем им мерить температуру,
      – объяснил администратор рынка Павел Петрушевский.

      ► Мясо

      Больше всего покупателей собрались в секции с мясом.

      Здесь дешевле, в магазинах тех продуктов, что на рынке – нет. Овощи тоже на рынке бывают намного дешевле, чем в супермаркетах,
      – рассказали покупатели Сергей и Мария.

      Однако там продукция лежит прямо на прилавке и ничем не прикрытая. Продавец ответил, что так лучше для покупателей. "Только что человек от скупился на 1000 гривен. Нужно, чтобы выбрал, правда? Я открыла все", – сказала продавщица Наталья.


      Мясо лежит прямо на прилавках / Фото: скриншот с видео

      ► Сухофрукты

      Неподалеку от мяса – витрина с сухофруктами. Продавец позволил взять и попробовать любую вкусность. И не важно покупатель в маске и перчатках или без.


      Сухофрукты позволяют брать руками / Фото: скриншот с видео

      ► Картой рассчитаться невозможно

      Банковских терминалов в торговом павильоне нет. За продукты покупатели рассчитываются исключительно наличными. Продавцы заверили, что после контакта с деньгами продукцию грязными руками не трогают.

      После наличности мы обрабатываем руки, у нас каждые полчаса ходят с дезинфектором. Мясо я беру пакетиками, как вы видели, и пакет кладу сторону,
      – рассказала продавщица Людмила.

      Контролирует выполнение правил карантина городское управление торговли. В ходе проверки задокументировали 3 нарушения.


      Дистанции на рынке не придерживаются / Фото: скриншот с видео

      "Мы обязательно это фиксируем, делаем фотофакт, доводим до руководства рынка. Даем время, чтобы это устранили. Если мы приходим и администрация рынка не реагирует никак, тогда уже готовим информацию и подаем к мэру", – отметил руководитель городского управления торговли Сергей Горбовский.

      Администрации рынка вынесли только устное предупреждение. Если нарушения не будут устранены, руководству грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Кропивницкого
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