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      В Кропивницком зафиксировали первый случай гриппа

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      Грипп в Украине: зафиксировали первый случай гриппа типа A в 2019 году
      Грипп в Украине: зафиксировали первый случай гриппа типа A в 2019 году / Фото из свободных источников

      В течение первой недели 2019 года зарегистрировали первый вирусологически подтвержденный случай гриппа типа A в городе Кропивницкий.

      Об этом информирует директор ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины" Надежда Оперчук на сайте учреждения.

      Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

      Гриппом заболел 6-летний ребенок из Кропивницкого. Известно, что он не был вакцинирован против гриппа в текущем эпидсезоне.

       
      Грипп – что это?

      Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

      Исследование методом полимеразной цепной реакции в образце материала (мазок из носоглотки) подтвердило – ребенок заболел гриппом типа A (H3N2), Сингапур.

      Известно, что этот тип гриппа является одним из прогнозируемых по циркуляции вирусов гриппа в эпидсезоне 2018-2019 годов в Украине.

      Грив в Україні: зафіксували перший випадок грипу типу A у 2019 році

      Грипп в Украине: зафиксировали первый случай гриппа типа A в 2019 году

      Напомним, что на 51 неделе 2018 года в Харьковской области от гриппа умер младенец.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Грипп в Украине Медицина
      Источник: 24 Канал
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