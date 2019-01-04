В Кропивницком зафиксировали первый случай гриппа

В течение первой недели 2019 года зарегистрировали первый вирусологически подтвержденный случай гриппа типа A в городе Кропивницкий.

Об этом информирует директор ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины" Надежда Оперчук на сайте учреждения.

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Гриппом заболел 6-летний ребенок из Кропивницкого. Известно, что он не был вакцинирован против гриппа в текущем эпидсезоне.

Грипп – что это? Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

Исследование методом полимеразной цепной реакции в образце материала (мазок из носоглотки) подтвердило – ребенок заболел гриппом типа A (H3N2), Сингапур.

Известно, что этот тип гриппа является одним из прогнозируемых по циркуляции вирусов гриппа в эпидсезоне 2018-2019 годов в Украине.

Грипп в Украине: зафиксировали первый случай гриппа типа A в 2019 году

Напомним, что на 51 неделе 2018 года в Харьковской области от гриппа умер младенец.

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