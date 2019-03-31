В Кропивницком 30 пациентов больницы для ветеранов войны не внесли в списки избирателей
Среди тех, кому не удалось отдать свой голос на президентских выборах – в основном люди пожилого возраста, однако среди них также были и бойцы Операции объединенных сил.
Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала Владимир Иванченко.
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Придя на участок, пациенты больницы обнаружили, что их фамилии просто не включили в список избирателей.
Члены избирательной комиссии заверили, что списки лиц, которые должны были проголосовать на территории медицинского учреждения, формировал непосредственно главный врач. Однако на связь с журналистами он так и не вышел.
Одна из пациенток рассказала, что проголосовать не смогли даже те, кому раньше принесли приглашение на выборы.
Главный врач дерзко отнесся к своим служебным обязанностям,
– подчеркнул секретарь избирательного участка Владимир Кловский.
Кроме этого, в Кропивницком зафиксировали и другие нарушения при голосовании. В частности, на одном из избирательных участков женщина с ребенком делала фото в кабинке. На требование милиционера показать телефон, она отказала. На место выехала полиция.
Еще на одном из участков не разместили информацию о кандидатах в президенты. А в Компанеевском районе области избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.
Отметим, что по состоянию на 15:00 в Кировоградской области проголосовали 48% избирателей.
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