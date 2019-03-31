В Кропивницком 30 пациентов больницы для ветеранов войны не внесли в списки избирателей

Среди тех, кому не удалось отдать свой голос на президентских выборах – в основном люди пожилого возраста, однако среди них также были и бойцы Операции объединенных сил.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала Владимир Иванченко.

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Придя на участок, пациенты больницы обнаружили, что их фамилии просто не включили в список избирателей.

Члены избирательной комиссии заверили, что списки лиц, которые должны были проголосовать на территории медицинского учреждения, формировал непосредственно главный врач. Однако на связь с журналистами он так и не вышел.

Одна из пациенток рассказала, что проголосовать не смогли даже те, кому раньше принесли приглашение на выборы.

Главный врач дерзко отнесся к своим служебным обязанностям,

– подчеркнул секретарь избирательного участка Владимир Кловский.

Кроме этого, в Кропивницком зафиксировали и другие нарушения при голосовании. В частности, на одном из избирательных участков женщина с ребенком делала фото в кабинке. На требование милиционера показать телефон, она отказала. На место выехала полиция.

Еще на одном из участков не разместили информацию о кандидатах в президенты. А в Компанеевском районе области избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.

Отметим, что по состоянию на 15:00 в Кировоградской области проголосовали 48% избирателей.