В крошечном купальнике на сильном морозе: безумные фото французской модели
Французская модель Матильда Танто не побоялась суровой зимы в Финляндии и принялась разгуливать по улице в купальнике.
Фотодоказательство модель выставила в Instagram.
На фото видно, как модель наслаждается финской сауной, а впоследствии не дрожа стоит на морозе.
Читайте также: Американские модели купались топлес в океане: пикантные фото
В подписи к одному из фото Танто отметила, что температура воздуха на улице составляла 15 градусов мороза.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии