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В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города

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Как в Грузии проходили этнические чистки
Как в Грузии проходили этнические чистки / Эхо Кавказа

Когда вспоминают события десятилетней давности, как правило, выделяют прежде всего аспект столкновения авторитарного государства с демократической страной, нежелание России согласиться с переменами в Грузии и курсом руководства этой страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Но в войне России и Грузии ведущим был не только идеологический, но и этнический аспект. Эта война привела к практически полному изгнанию грузинского населения из родных сел и уничтожению ряда населенных пунктов.

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Этническая чистка в Южной Осетии стала продолжением этнической чистки в Абхазии, прошедшей еще в годы президентства Бориса Ельцина – когда формально Россия считалась страной побеждающей демократии.

Из грузинской автономной республики изгнали большинство населения. Изгнали по этническому принципу. Никто не спрашивал у грузин, поддерживают ли они Советский Союз, новую Грузию, руководство Абхазии или Россию. Их просто изгоняли за то, что они – грузины. И из Южной Осетии людей изгоняли по тому же принципу. Так же преследуют крымскотатарских и украинских активистов в Крыму. Определяющее здесь – нежелание человека забыть о своем происхождении и связанных с ним ценностях.

Да, в Крыму пока не такая этническая чистка, как в Абхазии и Южной Осетии. Это "гибридная" этническая чистка. Но разве "гибридность" отменяет суть проблемы? Разве мы не видим, что российский режим поощряет подходы, которые, казалось бы, должны кануть в Лету вместе с Гитлером и Сталиным – но продолжают жить в современном мире?

Легко успокаивать себя тем, что если не вмешиваться в политику, то проживешь при любой власти. Но когда появляется власть, способная преследовать не за взгляды, а за национальность, вероисповедание, родной язык или сексуальную ориентацию – тут уже не спрячешься. Потому что весь мир вокруг тебя превращается в сожженное село.

Автор: Виталий Портников. Источник: Крым.Реалии

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости России Публикации Новости политики Украина – Россия Новости Грузии Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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