В Крыму ФСБ ворвалась в дома украинских активистов и вывезла их в неизвестном направлении

В оккупированном Крыму ФСБ России в среду, 9 октября, ворвалась в дом украинского активиста Олега Приходько. Впоследствии активиста и его жену Любовь вывезли в неизвестном направлении.

Дочь активиста Наталья рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители, сообщает издание "Крым.Реалии".

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"Дочь сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли отца и мать. Отвезли в чем были. Причины неизвестны, никакой новой информации ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – рассказал экс-нардеп Эдуард Леонов.

До сих пор нет никаких объяснений от оккупационных российских правоохранительных органов. Известно лишь, что адвокатскую помощь семье будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

Что известно об активисте Олеге Приходько?Российские силовики уже неоднократно задерживали активиста. Так, например, в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.



Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.