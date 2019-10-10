11:23
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В Крыму ФСБ ворвалась в дома украинских активистов и вывезла их в неизвестном направлении

      73 Читати новину українською
      В Крыму ФСБ задержала украинского активиста Приходько
      В Крыму ФСБ задержала украинского активиста Приходько / hromadske.ua

      В оккупированном Крыму ФСБ России в среду, 9 октября, ворвалась в дом украинского активиста Олега Приходько. Впоследствии активиста и его жену Любовь вывезли в неизвестном направлении.

      Дочь активиста Наталья рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители, сообщает издание "Крым.Реалии".

      К слову: В Крыму исчезли двое украинских пленников: Денисова просит Москалькову найти их

      "Дочь сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли отца и мать. Отвезли в чем были. Причины неизвестны, никакой новой информации ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – рассказал экс-нардеп Эдуард Леонов.

      До сих пор нет никаких объяснений от оккупационных российских правоохранительных органов. Известно лишь, что адвокатскую помощь семье будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

      Что известно об активисте Олеге Приходько?Российские силовики уже неоднократно задерживали активиста. Так, например, в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.

      Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.

      blog_ava
      Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
      сегодня
      617
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Активисты Крымские татары Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский: Моя миссия – прекратить войну
      сегодня , 10:19 Зеленский: Моя миссия – прекратить войну
      Ірина Юрковська 140
      Випробування судовою реформою, або Чи в силі нова влада змінити усталені правила судів
      сегодня , 08:40 Випробування судовою реформою, або Чи в силі нова влада змінити усталені правила судів
      Ярослав Гришин 177
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      194
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1000
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук