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В Крыму исчезла семья украинцев, приехавшая на отдых из Днепра: фото

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В Крыму исчезла семья Киливников из Днепра
В Крыму исчезла семья Киливников из Днепра / Фото из Facebook

В оккупированном Россией Крыму исчезла семья из четверых человек, в том числе двое детей, приехала туда на отдых с материковой Украины и перестала выходить на связь с родными.

Об этом сообщила жительница Днепра Татьяна Трайно, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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Исчезли наши друзья! Киливник Дина Константиновна, Киливник Иван, дети Дарья и Тихон. Выехали из Днепра в Крым через Чонгар вчетвером на красной Skoda Fabia АЕ5664СА 09.08.2018. Назад не возвращались (в Днепр должны были вернуться 17 августа),
– говорится в сообщении.

По словам женщины, семья ориентировочно направлялась в Межводное. На связь последний раз пропавшие выходили 10 августа, а их телефоны пока отключены.

Также, информацию об исчезновении украинцев подтвердили в так называемой пресс-службе "МВД по Республике Крым", передают росСМИ.

"Полиция проводит мероприятия по местонахождению разыскиваемых. Всех, кто располагает информацией о местонахождении семьи, просим сообщить в полицию", – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости Днепра отдых
Источник: 24 Канал
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