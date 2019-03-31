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      В Крыму на админгранице оккупанты выспрашивают у украинцев, не едут ли они голосовать

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      Крымские оккупанты выспрашивают в украинцев на админгранице, не едут ли они голосовать за президента
      Крымские оккупанты выспрашивают в украинцев на админгранице, не едут ли они голосовать за президента / Иллюстративное фото

      Российские силовики выборочно интересуются у тех, кто пересекает админграницу с оккупированным Крымом в направлении материковой Украины, не едут ли они голосовать. При этом на пунктах пропусков с Крымом нет существенных изменений потока пассажиров.

      "Российские оккупанты опрашивают тех, кто пересекает админграницу, относительно цели их поездки – не едут ли они для того, чтобы участвовать в голосовании", – рассказал Укринформу представитель Госпогранслужбы Максим Сорока.

      Читайте также: Как реагируют украинцы на территории России на то, что не могут проголосовать

      Эту информацию подтвердил и помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

      Более 5 тысяч 500 крымчан изменили место голосования на выборах президента. Больше всего крымчан голосует в Киеве (1 тысяча 826 человек) и области (696 человек). Еще 412 крымчан решили голосовать в ближней Херсонской области, 411 – во Львовской, 290 – Днепропетровской.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины День виборов Новости России Госпогранслужба Новости Крыма Аннексия Крыма
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