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      В Крыму, на оккупированном Донбассе и за океаном: где и как украинцы отмечали День флага

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      Как украинцы отметили День флага в Украине, на оккупированных территориях и в мире
      Как украинцы отметили День флага в Украине, на оккупированных территориях и в мире / uamodna.com

      23 августа украинцы со всего мира отмечают День Государственного флага Украины. В этот день флаг нырял в Черное море, летал в небе и даже красовался на фоне Кремля. Уже шестой год подряд проукраинское "подполье" передает поздравления с оккупированных Крыма и Донбасса. Кроме того, видеопоздравление записали экипажи украинских "Айлендов", которые проходят инструктаж в американском Балтиморе.

      24 канал собрал подборку того, как День Государственного флага Украины праздновали украинцы со всего мира.

      Это следует знать: День флага: самые интересные факты об украинском флаге

      День Государственного флага Украины в оккупированном Крыму

      Довольно символично, что едва ли не первой национальный праздник отметила оккупированная Ялта. Там в ночь на 23 августа неизвестные проукраинские патриоты раскрасили знак гостиницы "Ялта" в желто-голубые тона.

      Паблик "RoksolanaToday" пишет, что истинное значение флага своей страны начинаешь понимать только на оккупированных территориях. К празднику админы группы пожелали Крыму быстрее поднять государственный флаг, чтобы больше никогда его не терять.

      Ялтой празднование украинского национального праздника на оккупированном полуострове не ограничилось. Интересными фото в Судаке с желто-голубым поделились дайверы. С национальным флагом они даже погрузились в море у берегов украинского Крыма.

      Поздравил украинцев с государственным праздником и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что крымские татары в равной степени трепетно ​​относятся к государственному флагу как к одному из государственных символов украинского государства, так и к крымскотатарскому национальному флагу, который символизирует единство народа.

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      Верим и делаем все для того, чтобы в освобожденном от российских оккупантов Крыму снова и везде вознеслись вверх сине-желтые государственные флаги Украины с трезубцем и голубые крымскотатарские флаги с золотистой тамгой,
      – заявил Чубаров.

      День Государственного флага на Донбассе

      Поздравили украинцев и на оккупированном Донбассе. Ко Дню флага неизвестные патриоты вывесили государственный флаг на въезде в Иловайск. Они напомнили, что Донбасс навсегда останется украинским.

      Настоящий праздник ко Дню Государственного флага Украины устроили в освобожденном от боевиков Краматорске. Там военнослужащие выстроились на площади, образовав огромный трезубец. А вертолет поднял желто-голубой флаг в небо.

      Главное знамя города подняли дочь воина ВСУ Ильи Ежова Дарья и защитник Донецкого аэропорта и населенного пункта Пески полковник Дмитрий Кащенко.

      Поздравление своим соотечественникам передал неизвестный патриот из Луганска. Он отметил, что пока может отметить праздник только вывесив флаг у себя дома, и выразил уверенность, что придет время, когда желто-голубой флаг снова будет поднят над Донецком, Луганском и Крымом.

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      Поздравили Украину и в оккупированном Сорокино (более известное как Краснодон). Там прямо на въезде в город патриоты зажгли шашки с дымом желтого и голубого цветов.

      Также желто-голубой флаг вывесили и на одном из домов вблизи въезда в город.

      Украинские военные в этот день "поздравили" врага. Прямо под носом у боевиков в так называемой "серой зоне" украинские защитники вывесили желто-голубой флаг. Воины напомнили агрессору, что они стоят на своей земле, которая будет гореть под ногами врага.

      Как украинцы со всего мира праздновали День желто-голубого флага

      Невероятно сильное поздравление записали украинские экипажи катеров "Айленд". Они как раз проходят инструктаж в американском Балтиморе. И даже за океаном украинские моряки не могли забыть о главном обереге воина.

      Поздравили украинцев и работники дипломатических учреждений со всего мира. Даже живя и работая вдали от дома, украинские дипломаты не могут забыть о родных цветах Родины.

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      По-настоящему удивил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он мало того, что поздравил Украину с праздником, так еще как – глава британского правительства на украинском воскликнул национальный патриотический лозунг "Слава Украине!".

      Приятный бонус – украинский флаг взвился на Красной площади возле Кремля. Сразу же приходит в голову анекдот, в котором российско-украинская война заканчивается тем, что хот-дог в Москве стоит 15 гривен.

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      День Государственного флага в украинских городах

      Конечно же, когда желто-голубые цвета развеваются в Кремле, День флага цветов свободы не могли не отметить и в Украине. Так, киевляне праздновали День флага вместе с президентом Украины.

      Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага ко Дню Государственного флага Украины. После церемонии глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

      Приятно порадовала и Одесса. На Потемкинской лестнице в Южной Пальмире около сотни человек торжественно развернули 28-метровый Государственный флаг Украины.

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      Люди в вышитых нарядах подняли символ страны под украинскую патриотическую музыку. Интересно то, что каждый год длина флага равна количеству лет, которые исполняются нашей стране.

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      В этот праздничный день также во Львове открыли уникальный Мемориал Героям Небесной Сотни. Интересно, что на площади есть стела, на которой выгравированы имена героев и их портреты.

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      Теги: Новости России Новости политики Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Новости Львова День Независимости Война на Донбассе Активисты Новости Одессы Новости Киева Оккупированные территории Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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