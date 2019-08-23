В Крыму, на оккупированном Донбассе и за океаном: где и как украинцы отмечали День флага

23 августа украинцы со всего мира отмечают День Государственного флага Украины. В этот день флаг нырял в Черное море, летал в небе и даже красовался на фоне Кремля. Уже шестой год подряд проукраинское "подполье" передает поздравления с оккупированных Крыма и Донбасса. Кроме того, видеопоздравление записали экипажи украинских "Айлендов", которые проходят инструктаж в американском Балтиморе.

24 канал собрал подборку того, как День Государственного флага Украины праздновали украинцы со всего мира.

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День Государственного флага Украины в оккупированном Крыму

Довольно символично, что едва ли не первой национальный праздник отметила оккупированная Ялта. Там в ночь на 23 августа неизвестные проукраинские патриоты раскрасили знак гостиницы "Ялта" в желто-голубые тона.

Тільки на окупованих теріторіях розуміють справжне значення ПРАПОРА твоєї країни...

Бажаю усім цінувати і розуміти!

Криму-підняти найскоріше,щоб більше ніколи не втратити!

Україні-стати єдиною під Прапором!

С Днем нашого Прапора,Країна! pic.twitter.com/yR6FDuSEDR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 23, 2019

Паблик "RoksolanaToday" пишет, что истинное значение флага своей страны начинаешь понимать только на оккупированных территориях. К празднику админы группы пожелали Крыму быстрее поднять государственный флаг, чтобы больше никогда его не терять.

Ялтой празднование украинского национального праздника на оккупированном полуострове не ограничилось. Интересными фото в Судаке с желто-голубым поделились дайверы. С национальным флагом они даже погрузились в море у берегов украинского Крыма.

Поздравил украинцев с государственным праздником и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что крымские татары в равной степени трепетно ​​относятся к государственному флагу как к одному из государственных символов украинского государства, так и к крымскотатарскому национальному флагу, который символизирует единство народа.

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Верим и делаем все для того, чтобы в освобожденном от российских оккупантов Крыму снова и везде вознеслись вверх сине-желтые государственные флаги Украины с трезубцем и голубые крымскотатарские флаги с золотистой тамгой,

– заявил Чубаров.

День Государственного флага на Донбассе

Поздравили украинцев и на оккупированном Донбассе. Ко Дню флага неизвестные патриоты вывесили государственный флаг на въезде в Иловайск. Они напомнили, что Донбасс навсегда останется украинским.

Настоящий праздник ко Дню Государственного флага Украины устроили в освобожденном от боевиков Краматорске. Там военнослужащие выстроились на площади, образовав огромный трезубец. А вертолет поднял желто-голубой флаг в небо.

У #Краматорськ сьогодні близько 240 військовослужбовців вишикувалися на площі Миру, утворивши “живий” герб України. А гелікоптер підняв прапор в небі над містом #ДеньПрапора #ДеньНезалежності pic.twitter.com/gxXzNmtI3B — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) August 23, 2019

Главное знамя города подняли дочь воина ВСУ Ильи Ежова Дарья и защитник Донецкого аэропорта и населенного пункта Пески полковник Дмитрий Кащенко.

Поздравление своим соотечественникам передал неизвестный патриот из Луганска. Он отметил, что пока может отметить праздник только вывесив флаг у себя дома, и выразил уверенность, что придет время, когда желто-голубой флаг снова будет поднят над Донецком, Луганском и Крымом.

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Вітання з Днем Державного Прапора з Луганська Поки що лише так можу привітати, вивісивши прапор вдома

Прийде час, і синьо-жовтий стяг знов замайорить і над Луганськом , і над Донецьком , і над Кримом #ДеньПрапора pic.twitter.com/vaW9AoflMa — Patriot of Ukraine (@VovaKonoplyanka) August 23, 2019

Поздравили Украину и в оккупированном Сорокино (более известное как Краснодон). Там прямо на въезде в город патриоты зажгли шашки с дымом желтого и голубого цветов.

Также желто-голубой флаг вывесили и на одном из домов вблизи въезда в город.

Сорокине святкує День Державного Прапора України. Рідний Прапор зустрічав та вітав усіх, хто проїжджав сьогодні автошляхом М-04 через Сорокине. Слава УКРАЇНІ!! pic.twitter.com/JXgWBShlY1 — IraVansovich (@ivan55688) August 23, 2019

Украинские военные в этот день "поздравили" врага. Прямо под носом у боевиков в так называемой "серой зоне" украинские защитники вывесили желто-голубой флаг. Воины напомнили агрессору, что они стоят на своей земле, которая будет гореть под ногами врага.

Как украинцы со всего мира праздновали День желто-голубого флага

Невероятно сильное поздравление записали украинские экипажи катеров "Айленд". Они как раз проходят инструктаж в американском Балтиморе. И даже за океаном украинские моряки не могли забыть о главном обереге воина.

Поздравили украинцев и работники дипломатических учреждений со всего мира. Даже живя и работая вдали от дома, украинские дипломаты не могут забыть о родных цветах Родины.

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По-настоящему удивил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он мало того, что поздравил Украину с праздником, так еще как – глава британского правительства на украинском воскликнул национальный патриотический лозунг "Слава Украине!".

Приятный бонус – украинский флаг взвился на Красной площади возле Кремля. Сразу же приходит в голову анекдот, в котором российско-украинская война заканчивается тем, что хот-дог в Москве стоит 15 гривен.

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День Государственного флага в украинских городах

Конечно же, когда желто-голубые цвета развеваются в Кремле, День флага цветов свободы не могли не отметить и в Украине. Так, киевляне праздновали День флага вместе с президентом Украины.

Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага ко Дню Государственного флага Украины. После церемонии глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Приятно порадовала и Одесса. На Потемкинской лестнице в Южной Пальмире около сотни человек торжественно развернули 28-метровый Государственный флаг Украины.

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Люди в вышитых нарядах подняли символ страны под украинскую патриотическую музыку. Интересно то, что каждый год длина флага равна количеству лет, которые исполняются нашей стране.

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В этот праздничный день также во Львове открыли уникальный Мемориал Героям Небесной Сотни. Интересно, что на площади есть стела, на которой выгравированы имена героев и их портреты.