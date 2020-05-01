В Крыму неожиданно умер так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Павел Королев

В аннексированном Крыму продолжают умирать российские чиновники, которых оккупационная власть отправляет на полуостров. В этот раз при невыясненных обстоятельствах умер Павел Королев.

Про смерть Павла Корольова повідомляє ставленик окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов.

Водночас В окупованому Криму незаконно утримують майже 120 громадян України

Що відомо про Павла Корольова

Павло Корольов в на окупованому півострові був так званим "заступником голови Ради міністрів Криму". Цю посаду він обійняв у 2016 році, коли його відправили в Крим з Москви.

До цього Корольов працював заступником міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Останнього засудили у справі про вимагання хабаря.

Він помер на 61-у році життя. Причини смерті поки невідомі.

Смерті російських чиновників в окупованому Криму

За 6 років анексії Криму там за нез’ясованих обставин померли 4 чиновники з Росії, ще 2 зникли безвісти. При цьому, більшість випадків відбуваються за схожих обставин: їхні тіла знаходять у ванній кімнаті. Детальніше про це читайте за посиланням.