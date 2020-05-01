12:50
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В Крыму неожиданно умер так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Павел Королев

      - Читати новину українською
      Помер Павло Корольов
      Помер Павло Корольов / РБК

      В аннексированном Крыму продолжают умирать российские чиновники, которых оккупационная власть отправляет на полуостров. В этот раз при невыясненных обстоятельствах умер Павел Королев.

      Про смерть Павла Корольова повідомляє ставленик окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов.

      Водночас В окупованому Криму незаконно утримують майже 120 громадян України

      Що відомо про Павла Корольова

      Павло Корольов в на окупованому півострові був так званим "заступником голови Ради міністрів Криму". Цю посаду він обійняв у 2016 році, коли його відправили в Крим з Москви.

      До цього Корольов працював заступником міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Останнього засудили у справі про вимагання хабаря.

      Він помер на 61-у році життя. Причини смерті поки невідомі.

       

      Смерті російських чиновників в окупованому Криму

      За 6 років анексії Криму там за нез’ясованих обставин померли 4 чиновники з Росії, ще 2 зникли безвісти. При цьому, більшість випадків відбуваються за схожих обставин: їхні тіла знаходять у ванній кімнаті. Детальніше про це читайте за посиланням.

       

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Есть ли английский после 30?
      сегодня , 12:00 Есть ли английский после 30?
      Максим Сундалов
      Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      сегодня , 11:30 Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      Юлія Михайлова