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      В Крыму оккупанты держат украинцев в "яме", еще несколько попали в карцер, – Денисова

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      В оккупированном Крыму нескольких заключенных украинцев держат в "яме", – омбудсмен
      В оккупированном Крыму нескольких заключенных украинцев держат в "яме", – омбудсмен / Соцсети

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила тревожные новости из аннексированного Крыма. По ее словам, оккупанты удерживают в так называемой яме нескольких граждан Украины.

      Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице омбудсмена.

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      Как убеждает Денисова, в карцер, в частности, попали участники дела "Веджие Кашка": Бекир Дегерменджы, Руслан Трубач, Кязим Аметов.

      В то же время она добавила, что "еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба – фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир": Рэмзи Меметов и Энвер Мамутов.

      "Я уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию. Кроме того, я послала запросы к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Я призвала их принять все мероприятия по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и предоставления им квалифицированной медицинской помощи", – подытожила уполномоченный ВР по правам человека.

      Напомним, 19 октября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что политзаключенного Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию. В начале ноября стало известно, что уже в колонии к нему отказались впускать адвоката и духовного наставника архиепископа Климента.

      Кто такая Веджие Кашка? Это ветеран крымскотатарского национального движения. Ее называют символом борьбы крымских татар за возвращение на родину, была соратницей Мустафы Джемилева. Во время Второй мировой десятилетней девочкой пережила депортацию крымских татар. Умерла в ноябре 2017 года после того, как ФСБ задержали трех крымскотатарских активистов – женщину забрала "скорая", и она умерла, не доехав до больницы.

      Что известно о фигурантах дела "Веджие Кашка"? В ноябре 2017 года ФСБ в разных районах Крыма провела обыски в домах крымских татар и задержала активистов за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции. Среди задержанных – Бекир Дегерменджы, Куртсеита Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц.

      Что такое Хизб ут-Тахрир?
      Это международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. Декларируемая цель организации – восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в ней исламской системы.

      В России и Казахстане она признана террористической. Также членов партии преследуют в некоторых странах Средней Азии, однако по не связанным с терроризмом обвинениям. В Германии деятельность организации также была запрещена за непризнание Израиля, однако этот запрет касается только публичной деятельности партии, и немецкие правоохранительные органы не преследуют членов Хизб ут-Тахрир. Во всех других странах Европы и Америки партия действует легально и публично.

      После смерти ан-Набхани в 1977 году организацию возглавил палестинец Абдул Кадим Заллум. После смерти Заллума в 2003-м главой Хизб ут-Тахрир стал Ата Абу Рашта.

      Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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