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      В Крыму оккупанты с оружием ворвались в дома крымских татар: видео

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      В Крыму оккупанты с оружием ворвались в дома крымских татар
      В Крыму оккупанты с оружием ворвались в дома крымских татар / ua.krymr.com

      Российские силовики провели обыски в домах крымских татар под оккупированным Российской Федерацией Симферополем.

      Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял заявил, что в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова проходит обыск, пишет "Крымская солидарность" на Facebook-странице.

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      Матери Османова, которая была в доме во время "осмотра", вызвали медицинскую помощь.

      Сейчас обыск в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова завершен. Оккупанты утверждали, что искали наркотики.

      Стоит отметить, что в апреле 2018 года Османов выходил с одиночным пикетом в защиту Ханского дворца. На его плакате было написано – "Прекратите под видом реставрации уничтожать историю крымских татар!"

      Обыск в доме кримськотатарского активиста Ролана Османова: смотрите видео

      Кроме того, силовики также ворвались в дом Дилявера Бекирова. Обыск быстро завершился, оккупанты никого не задержали.

      Обыск в доме Дилявера Бекирова: смотрите видео

      Недавно российские силовики задержали крымскотатарского активиста Раима Айвазова при пересечении российской границы на КПВВ "Каланчак". Он занимался украинскими политзаключенными.

       

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости Крыма Крымские татары Аннексия Крыма
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