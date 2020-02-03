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      В Крыму посадили в тюрьму сторонника аннексии и владельца зоопарка "Тайган" Зубкова

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      Оккупанты бросили Олега Зубкова за решетку / КП

      В оккупированном Россией Крыму взяли под стражу владельца местного зоопарка "Тайган" Олега Зубкова. Дело в том, что 2 года назад лев из зоопарка Зубкова покусал посетительницу. Его обвиняют в служебной халатности, а между тем сам мужчина уверен: его бросили за решетку, потому что хотят отобрать зоопарк.

      Следует отметить: Олег Зубков недавно был фанатичным сторонником аннексии полуострова, однако недавно разочаровался в своих убеждениях. Перед своим арестом он заявил, что оккупанты планируют рейдерский захват его парков "Сказка" и "Тайган". Об этом информируют "Крым. Реалии".

      К теме: Не ценил Украины, пока не пожил в ужасе РФ: история крымчанина, который поддерживал аннексию

      Так, в ноябре 2019-го Зубков отмечал, что оккупационная власть будет пытаться лишить его воли, чтобы "распорядиться парками по своему усмотрению".

      "Большего разочарования, чем переход Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни. А все остальное – уже следствие этого и проявление общероссийского маразма. Трудно было осознавать все раньше – что нас обманули, что развели, как л*хов на рынке", – рассказывал мужчина несколько месяцев назад.


      Олег Зубков и один из его львов / скриншот из видео

      К слову, "маразм" Зубкова тоже процветал в первые годы аннексии Крыма. К примеру, как-то мужчина поставил бронемашину у ворот зоопарка "Тайган", а рядом – динамики, из которых звучала песня "Священная война".

      Что известно об истории со львом, который покусал посетительницу? Произошло это в июле 2018 года. Туристка из Кировской области России Ольга Соломина вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев укусил ее за руку. По словам женщины, в момент нападения хищника директор Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву". За такую халатность, согласно российскому законодательству, Зубкова могут лишить свободы на 6 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Мир животных Украина – Россия Аннексия Крыма Решение суда
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