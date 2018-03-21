В Крыму увольняют людей, которые не голосовали на выборах президента России, – адвокат

В оккупированном Крыму начались увольнения с работы крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.

Об этом в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Отметим, что перед российскими выборами глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что на многих крымчан оккупационные власти оказывают серьезное давление, угрожая увольнением с работы.

"Вчера один человек рассказал мне, как уволили нескольких его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"!", – написал Курбединов.

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Он уточнил, что один из уволенных работал водителем маршрутки, другой – охранником, а место работы третьего адвокат не назвал.

"Когда власть доходит до такого стыда – это конец здравого смысла, который давно пересекли!", – возмутился Курбединов.



Пост Эмиля Курбединова

Напомним, 18 марта Россия провела выборы президента: незаконное голосование состоялось и в оккупированном Крыму.