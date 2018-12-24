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      В Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие, которое потом получали люди из России, – Чубаров

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      Рефат Чубаров заявил, что в Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие, которое потом получали люди из России
      Рефат Чубаров заявил, что в Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие, которое потом получали люди из России / 24 канал

      Во время аннексии Крыма священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата, которые находятся на полуострове, помогали российским оккупантам.

      Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя создание в Украине единой православной церкви.

      "Мы наконец становимся независимым государством. Вопрос поместной православной церкви – это действительно вопрос той стержневой основы украинской независимости", – сказал он.

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      Я бы, возможно, так еще горячее не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в форму, и там они получали оружие. Это говорит о том, что к тому моменту православная церковь, которая была расположена на территории Украины, получала прямые указания из Москвы,
      – рассказал Чубаров.

      Он отметил, что ни одна религия, на которую имеют право украинцы, не должна получать указаний другого государства.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия Рефат Чубаров УПЦ МП Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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