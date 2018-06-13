В культурном пространстве "AkT" открывается выставка художников из Украины и Южной Кореи

В культурном пространстве "AkT" на "Арт-заводе Платформа" стартует выставка Exposure, где будут представлены 85 молодых украинских художников и 30 художников из Кореи. Открытие – 14 июня.

Это будет самая масштабная выставка за 3 сезона "AkT", которая соберет более 400 мультидисциплинарных арт-объектов, обещают организаторы.

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Коллажи, гравюры, скульптуры, инсталляции, фотография, живопись, графика, видео-арт, перформанс созданы художниками с целью воссоздать личные резонансы на тему влияния. Экс-шелковый комбинат площадью в 3500 квадратных метров на все лето превратится в галерею современного смелого искусства, где молодые артисты транслируют мнения и обсуждают острые проблемы.

Коллаборация с Кореей – интересный культурный взаимообмен. Специально на открытие нового сезона в "АкТ" прилетел Сонгте Джон, куратор из Тэгу, Южная Корея.

Около 7 месяцев я вела коммуникацию с куратором из Кореи. Было немало "лост ин транслейшн". Однако вчера мы смонтировали 110 метровых работ от 30-ти корейских фотографов. Также построили 11 открытых студий для украинских художников, где они смогут работать 24/7. Поэтому для меня этот сезон в "АкТ" начался еще с осени. И он кажется просто диким,

– рассказала основательница проекта "AkT" Алиса Якубович.

"AkT" – полностью социальный проект, целью которого является воздействие на сознание человека через искусство. В этом случае оно является доступным абсолютно для всех – как со стороны художников, так и со стороны поклонников арта. Мы не ограничиваем художников и не ставим рамок: тематика – это единственная точка отсчета, от которой стартует мастер, поэтому все выставки в "AkT" получают широкий фидбэк", – отметил маркетинг-директор "Арт-завод Платформа" Сергей Соколов.

Открытие Exposure произойдет по законам калифорнийских выставок в четверг, в 20:00, под музыкальное сопровождение от SYNXRON, перфоменс в VR и нательного искусства от тату-мастеров с Yo.space. Все детали о событии здесь.