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      В курортной Затоке горела база отдыха: фото

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      У Затоці горіла відпочинкова база "Мальта" / od.dsns.gov.ua

      Утром, 9 февраля, в поселке Затока Белгород-Днестровского района в Одесской области вспыхнул пожар на территории базы отдыха "Мальта". В частности, горела крыша деревянного домика отпускной базы.

      Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 9:15 утра 14 февраля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

      К слову: На одесской штрафплощадке сгорело 20 автомобилей

      Была угроза, что пожар распространится и на другие домики базы, которые были расположены рядом с источником возгорания. Впрочем спасателям удалось вовремя локализовать, а затем и ликвидировать пожар.

      Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров, а ликвидировали ее чуть больше чем за час после сообщения на экстренный номер. К борьбе с пожаром привлекли 14 пожарных и 5 единиц техники.

      К счастью, никаких сообщений о пострадавших нет.

      пожежа у Затоці, база Мальта
      Огонь почти полностью уничтожил домик отпускной базы

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Одессы ГСЧС Пожар Новости Украины
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