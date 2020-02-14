В курортной Затоке горела база отдыха: фото

Утром, 9 февраля, в поселке Затока Белгород-Днестровского района в Одесской области вспыхнул пожар на территории базы отдыха "Мальта". В частности, горела крыша деревянного домика отпускной базы.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 9:15 утра 14 февраля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Была угроза, что пожар распространится и на другие домики базы, которые были расположены рядом с источником возгорания. Впрочем спасателям удалось вовремя локализовать, а затем и ликвидировать пожар.

Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров, а ликвидировали ее чуть больше чем за час после сообщения на экстренный номер. К борьбе с пожаром привлекли 14 пожарных и 5 единиц техники.

К счастью, никаких сообщений о пострадавших нет.



Огонь почти полностью уничтожил домик отпускной базы