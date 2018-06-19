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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В квартире московского футболиста нашли мертвого болельщика ЧМ-2018, – СМИ

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В квартире Соломона Кверквелия нашли мертвого грузинского болельщика
В квартире Соломона Кверквелия нашли мертвого грузинского болельщика / Sport-express.ru

В квартире грузинского футболиста, защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелия найден труп болельщика из Грузии Ромео Копалиани. Узнать его смогли по паспорту болельщика.

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

Предварительной причиной смерти Копалиани стала передозировка наркотиками.

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По информации Mash, Копалиани приехал из Грузии вместе с товарищем. Они планировали посетить один из матчей Чемпионата мира. По просьбе Кверквелия, в аэропорту Копалиани с товарищем встречали представители "Локомотива". Болельщиков привезли на квартиру защитника московского "Локомотива".

Через несколько часов труп Ромео Копалиани нашла соседка по лестничной площадке. Его друг в неадекватном состоянии собрал вещи и быстро уехал. На месте происшествия нашли шприцы, а на теле погибшего – следы от инъекций,
– говорится в повидмоленни.

Сейчас Кверквелия находится на сборах на Кипре, ему уже сообщили о произошедшем.

 

Теги: Наркотики Новости России Жертвы Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Новости Грузии Москва
Источник: 24 Канал
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