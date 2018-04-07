В квартире в Киеве на стене выросли грибы: потрясающий фотофакт

Киевлянка, которая живет в Соломенском районе столицы, в своей квартире на первом этаже случайно нашла грибы, выросшие на стене из-за сырости.

Об этом сообщила Алина Носова, которая обнародовала фото грибов в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

"Люди добрые, подскажите – куда бежать, к кому обращаться? Вечная сырость, ремонт делаем каждые полгода. Но сегодня, играя с ребенком, я была окончательно ошарашена, когда доставала его конструктор из-под комода. Обнаружила грибы – город просто", – пишет в отчаянии женщина.

Читайте также: Неизвестные брутаьно разбили игорное заведение в Киеве: появилось видео

На фото заметно, как из щели между обоями вылез гриб, также она добавила фото еще нескольких грибов, выросших прямо на стене в квартире.

В квартире в Киеве на стене выросли грибы

В квартире в Киеве на стене выросли грибы