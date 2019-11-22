В Лапландии установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь

На севере Финляндии в селе Хетта установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь в режиме онлайн. За тем, как солнце перестанет подниматься над Лапландией, можно будет наблюдать с 6 декабря по 6 января.

Камера уже ведет трансляцию, на которой пока можно увидеть пейзажи тундры на севере Финляндии. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Интересно: Пляж в Финляндии засыпало ледяными мячами: фото странного явления природы

Посетители сайта смогут наблюдать за тем, что происходит на главной улице села при отсутствии солнечного света и как меняются краски на небе во время северного сияния.

Трансляция полярной ночи в селе Хетта уже стала традиционной, а в прошлом году ее просмотрели 73 тысячи человек.

Что такое полярная ночь?Полярная ночь – это период, когда солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Короткая полярная ночь длится всего сутки, а самая длинная – до полугода.



Полярная ночь часто сопровождается полярным сиянием – ярким свечением отдельных участков ночного неба.