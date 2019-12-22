В Лас-Вегасе произошел самый трагический пожар в истории города: есть погибшие

В Лас-Вегасе загорелось трехэтажное здание отеля. Огонь быстро охватил все сооружение. Чтобы спастись, люди прыгали из окон.

В результате трагедии шесть человек погибли, еще 13 получили ранения, пишет CNN.

К слову, в центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую "елку"

Среди жертв также две кошки и собака. По состоянию на сейчас пожар удалось потушить. Следователи выясняют детали трагедии. Главная версия – несчастный случай.

В здании не было тепла, и некоторые жители, возможно, использовали свои печи для отопления. Именно это, возможно, и вызвало пожар,

– сказал пожарный Тимоти Шимански.

Убытки от пожара оцениваются в 475 тысяч долларов.



Пожар в Лас-Вегасе