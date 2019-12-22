В Лас-Вегасе произошел самый трагический пожар в истории города: есть погибшие
В Лас-Вегасе загорелось трехэтажное здание отеля. Огонь быстро охватил все сооружение. Чтобы спастись, люди прыгали из окон.
В результате трагедии шесть человек погибли, еще 13 получили ранения, пишет CNN.
К слову, в центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую "елку"
Среди жертв также две кошки и собака. По состоянию на сейчас пожар удалось потушить. Следователи выясняют детали трагедии. Главная версия – несчастный случай.
В здании не было тепла, и некоторые жители, возможно, использовали свои печи для отопления. Именно это, возможно, и вызвало пожар,
– сказал пожарный Тимоти Шимански.
Убытки от пожара оцениваются в 475 тысяч долларов.
Пожар в Лас-Вегасе
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