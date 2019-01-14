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      В Латвии обнаружили более двух тонн "кокаиновой соли" в ящиках из-под бананов: детали

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      Конфискованный кокаин
      Конфискованный кокаин / delfi.lv

      30 декабря 2018 года и 8 января 2019 года правоохранители, соответственно, Эквадора и Латвии при поддержке США провели две согласованные спецоперации у берегов обеих стран, в результате которых изъяли рекордные три тонны гидрохлорида кокаина, более известного под названием "кокаиновая соль".

      Об этом сообщил латвийское издание DELFI.

      В Латвии операцию проводили совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США. Задержаны шесть подозреваемых, почти все – граждане Латвии. Изъято 2199 брикетов наркотического вещества, спрятанных в ящиках из-под эквадорских бананов.

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      Глава полиции Латвии Интс Кюзис отметил, что эта партия наркотических веществ – рекордная с изъятых правоохранителями за всю историю страны.

      Наркотики
      Это крупнейшая в истории Латвии партия изъятых наркотиков

      Также он добавил, что не в Латвии планировалось реализовать опасный товар. Через страны Балтии наркотики обычно провозят транзитом в Скандинавию, и, преимущественно, Россию.

      Банани
      В обычных ящиках "с бананами" обнаружили тонны наркотиков

      Учитывая, что килограмм кокаина на черном рынке стоит 30 тысяч евро, общая стоимость груза составляет 65 миллионов евро. Но в розничной торговле цена одного грамма кокаина – от 70 до 120 евро, а это значит, что за партию могли изъять более миллиарда евро.

      Что такое кокаин и "кокаиновая соль"?
      Кокаин – это сложное химическое соединение, способное влиять на человеческий организм и как местный анестетик, и как мощный стимулятор центральной нервной системы, который вызывает чувство эйфории. Изготавливается из листьев кокаиновых кустов, распространенных в тропиках Южной Америки. Регулярное употребление кокаина приводит к формированию психологической зависимости, а впоследствии и к необратимым физическим негативным последствиям для здоровья человека. Гидрохлорид или соль кокаина содержит 80-95% чистого продукта, изготавливается как для удобства транспортировки и хранения, так и для применения в водных растворах в медицинских целях.

      В Эквадоре же поймали контрабандистов с грузом в 800 килограммов той же "кокаиновой соли", скрытой в двойном дне рыболовного судна.

      Напомним, ранее 24 канал писал о том, что в Одессе правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые возили крупные партии наркотиков из Западной Европы для сбыта в Украине. Организовал схему гражданин Израиля, который некоторое время жил в разных странах ЕС и успел наладить "наркосьвязи", а затем и незаконный канал поставки кокаина и МДМА в особо крупных размерах из Европы в Украину.

      Теги: Деньги Эквадор Латвия Наркотики
      Источник: 24 Канал
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