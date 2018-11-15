В Латвии задержали экс-президента банка, подозреваемого в Украине в присвоении денег

По запросу украинской стороны правоохранители Латвии задержали президента и одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рэйниса Тумовса, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Украинские правоохранители собрали доказательства причастности руководителей этого финансового учреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен.

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В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз,

– сообщили в полиции.

Банкирам сообщили о подозрении: президенту – одному из владельцев – ОАО "Городской коммерческий банк" объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. А председателю правления банка объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении в фиктивном предприятии.

В 2017 году руководители CityCommerce Bank были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранители Латвии задержали президента банка. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 1 год.

Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на временно оккупированную территорию АР Крым,

– отметили в полиции.

Сейчас правоохранители готовят материалы об экстрадиции в Украину задержанного в Латвии банкира.