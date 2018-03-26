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В легендарном британском музее создали новые фигуры королевской семьи: яркие фото

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Королевская семья
Королевская семья

Во всемирно известном музее Мадам Тюссо показали новые экспонаты – фигуры королевской семьи. Весенние элегантные наряды и реалистичные лица заставляют сомневаться, что перед зрителями восковые копии семьи британского монарха.

По словам представителей музея, фигуры королевской семьи являются одними из самых популярных в музее. Поэтому организаторы выставки представили новые копии фигур королевы Елизаветы, принца Филиппа, Чарльза и Уильяма, герцогини Камиллы и Кейт Миддлтон.

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Члены королевской семьи стоят на балконе, улыбаясь зрителям. Впереди всех по традиции стоит монарх – королева Елизавета II. Принцы одеты в элегантные утренние костюмы, а женщины – в весенние костюмы и платья. В частности, Елизавета II одета в роскошную одежду желтого цвета со шляпкой в тон. Кейт Миддлтон предстала перед посетителями музея в платье розового цвета, а герцогиня Камилла – в голубом костюме. Образы герцогинь стилисты дополнили милыми шляпками.

Известно, что над новой выставкой работали Джейн Корбетт и Филипп Трейси. По их словам, впоследствии к выставке присоединятся принц Гарри и его невеста Меган Маркл. Вероятно, это произойдет после королевской свадьбы.


Работник музея Мадам Тюссо на фоне новой выставки


Королевская семья: восковые копии


Члены королевской семьи получили новые восковые копии

Теги: LifeStyle Великобритания Кейт Миддлтон Елизавета II Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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