В лесополосе в Киеве обнаружили труп мужчины, повешенного на шнурках
Тело увидел прохожий и обратился в полицию. Личность повешенного мужчины пока не установили.
Инцидент произошел 2 января в Киеве, сообщает "Информатор".
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В лесополосе в районе Минского проспекта прохожий увидел повешенное тело мужчины.
Правоохранители подтвердили информацию. Петля была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом были разбросаны личные вещи мужчины. На вид ему 45 лет, но установить личность пока не удалось.
Полиция отмечает, что следов насильственной смерти на теле нет. Подробности инцидента выясняют следователи.
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