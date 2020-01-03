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      В лесополосе в Киеве обнаружили труп мужчины, повешенного на шнурках

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      В лесополосе в Киеве обнаружили труп мужчины / kiev.informator.ua

      Тело увидел прохожий и обратился в полицию. Личность повешенного мужчины пока не установили.

      Инцидент произошел 2 января в Киеве, сообщает "Информатор".

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      В лесополосе в районе Минского проспекта прохожий увидел повешенное тело мужчины.

      Правоохранители подтвердили информацию. Петля была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом были разбросаны личные вещи мужчины. На вид ему 45 лет, но установить личность пока не удалось.

      Полиция отмечает, что следов насильственной смерти на теле нет. Подробности инцидента выясняют следователи.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминал
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