В лиге Мексики мяч подло прокатился по линии ворот, рефери 8 минут смотрел повтор: видео

В чемпионате Мексики, где используют систему видеоповторов VAR, произошел курьезный момент, который едва не повлиял на судьбу матча. Футбольный клуб "Толука" мог избежать поражения, если бы арбитр засчитал спорное взятие ворот.

В конце игры "Толука" могла сравнять счет, когда мяч прокатился по линии ворот голкипера "Чивас" Рауля Гудини.

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Главный арбитр матча обратился за помощью к VAR и после 8-минутного совещания постановил, что гола все-таки не было.

Wow. Goal or no goal? You make the call.



They decided no goal. After 8 minutes of VAR.

Chivas v Toluca pic.twitter.com/S0M7apjtNT — Web Tilton (@webtilton) 21 января 2019 г.

Таким образом "Гвадалахара" победила, а единственный мяч в матче на 56-й минуте забил Алан Пулидо.

На данный момент "Гвадалахара" лидирует в турнирной таблице чемпионата Мексики, получив 3 победы в трех матчах. "Толука" идет на четвертой строчке – у команды 2 победы и одно поражение.

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