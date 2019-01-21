В лиге Мексики мяч подло прокатился по линии ворот, рефери 8 минут смотрел повтор: видео
В чемпионате Мексики, где используют систему видеоповторов VAR, произошел курьезный момент, который едва не повлиял на судьбу матча. Футбольный клуб "Толука" мог избежать поражения, если бы арбитр засчитал спорное взятие ворот.
В конце игры "Толука" могла сравнять счет, когда мяч прокатился по линии ворот голкипера "Чивас" Рауля Гудини.
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Главный арбитр матча обратился за помощью к VAR и после 8-минутного совещания постановил, что гола все-таки не было.
Таким образом "Гвадалахара" победила, а единственный мяч в матче на 56-й минуте забил Алан Пулидо.
На данный момент "Гвадалахара" лидирует в турнирной таблице чемпионата Мексики, получив 3 победы в трех матчах. "Толука" идет на четвертой строчке – у команды 2 победы и одно поражение.