В Лиссабоне трамвай сошел с рельсов и влетел в здание, много пострадавших: фото
В португальской столице Лиссабоне вечером 14 декабря трамвай при торможении соскочил с рельсов и врезался в здание.
Трамвай в результате аварии перевернулся, пишет The Independent.
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28 человек пострадали, среди них двое детей из Великобритании. 26 человек госпитализировали.
По словам местных чиновников, трамвай слетел с рельсов, когда съезжал с крутого холма.
Источник: 24 Канал
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