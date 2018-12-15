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      В Лиссабоне трамвай сошел с рельсов и влетел в здание, много пострадавших: фото

      25 Читати новину українською
      В Лиссабоне перевернулся трамвай
      В Лиссабоне перевернулся трамвай / independent.co.uk

      В португальской столице Лиссабоне вечером 14 декабря трамвай при торможении соскочил с рельсов и врезался в здание.

      Трамвай в результате аварии перевернулся, пишет The Independent.

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      28 человек пострадали, среди них двое детей из Великобритании. 26 человек госпитализировали.

      По словам местных чиновников, трамвай слетел с рельсов, когда съезжал с крутого холма.

       

      Теги: Транспорт Аварии и ДТП Португалия
      Источник: 24 Канал
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