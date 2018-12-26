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      В Литве, Польше и Германии не понимают, зачем Евросоюзу Сербия, которая дружит с Россией, – СМИ

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      Хочет ли Сербия в ЕС
      Хочет ли Сербия в ЕС / Фото из открытых источников

      Переговоры Сербии с Евросоюзом об интеграции страны продолжаются с 2003 года и уже одолели значительное количество преград. Впрочем, четыре года Сербия ожидает решения Европейской комиссии относительно так называемой "главы 31" переговорного процесса, в которой речь идет о безопасности, обороне и внешней политике. А все из-за тесных отношений Сербии с Россией.

      Об этом сообщило сербское издание Novosti.

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      Главными блокировщиками в переговорах Сербии относительно членства в Евросоюзе являются страны Балтии и Польша, которые выступают против открытия нового раздела из-за пророссийской политики Сербии. В частности, в июле 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Литва еще не предоставила свое мнение относительно "раздела 31" и это не позволяет двигаться дальше. А по неофициальной информации, Литва предлагала выставить Сербии условия, которые бы удовлетворили все стороны переговоров. В переводе с языка дипломатии это означает "пересмотреть уже подготовленные документы и переписать их".

      Сербія
      В сербском обществе настроения по интеграции в ЕС-неоднозначные

      Германия – одна из стран-лидеров ЕС – не демонстрирует столь жесткой позиции, как страны Балтии и Польша, впрочем также недовольна, что Сербия не присоединяется к решениям и заявлениям Брюсселя, касающихся России. Ведь, напомним, Сербия не присоединилась ни к одному из девяти заявлений, которые касались, прямо или даже косвенно, Кремля и были приняты в первой половине 2018 года. А из 32 документов о гармонизации взаимоотношений с третьими странами – Сербия отвергла 18.

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      К тому же, Сербия неоднократно заявляла, что никогда не введет и не поддержит санкции против России, зато будет развивать военное сотрудничество с Москвой.

      Напомним, 5 декабря в сербской столице Белграде прошло многотысячное шествие. Митингующие остановились перед зданием действующего президента страны Александара Вучича, требуя его отставки. Люди считают, что Вучич создает в стране атмосферу страха и запугивания. Тем временем Россия вкладывает в Балканские страны много денег, чтобы расшатать ЕС и НАТО. Однако, и Запад воспринимает ситуацию на Балканах серьезно.

      Теги: Новости России Литва Евросоюз Сербия
      Источник: 24 Канал
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