В Лондоне эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва: что об этом известно
В Британии эвакуировали лондонский аэропорт "Гатвик" из-за звонка о минировании. Пассажир, который опаздывал на рейс, сказал, что в одном из самолетов заложена бомба.
Правоохранители установили, что 32-летний британец Рашидул Ислам, боясь опоздать на свой рейс, анонимно сообщил полиции о минировании аэропорта "Гатвик". Об этом сообщает телеканал ABC News.
Темы: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Пассажиров и персонал аэропорта, которые находились в зале ожидания, эвакуировали. Полиция установила злоумышленника, когда он прибыл в аэропорт для регистрации на рейс. Правоохранители обнаружили, что телефонный номер Ислама совпадает с номером, с которого звонил "минер".
Нарушитель сразу был взят под стражу. Он признал свою вину и был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.
Задержанный лондонской полицией Рашидул Ислам / фото Sussex Police Department
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