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      В Лондоне эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва: что об этом известно

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      Эвакуация в Лондонском аэропорту / PA

      В Британии эвакуировали лондонский аэропорт "Гатвик" из-за звонка о минировании. Пассажир, который опаздывал на рейс, сказал, что в одном из самолетов заложена бомба.

      Правоохранители установили, что 32-летний британец Рашидул Ислам, боясь опоздать на свой рейс, анонимно сообщил полиции о минировании аэропорта "Гатвик". Об этом сообщает телеканал ABC News.

      Темы: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

      Пассажиров и персонал аэропорта, которые находились в зале ожидания, эвакуировали. Полиция установила злоумышленника, когда он прибыл в аэропорт для регистрации на рейс. Правоохранители обнаружили, что телефонный номер Ислама совпадает с номером, с которого звонил "минер".

      Нарушитель сразу был взят под стражу. Он признал свою вину и был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.


      Задержанный лондонской полицией Рашидул Ислам / фото Sussex Police Department

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Великобритания Фейковые заминирования Лондон
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