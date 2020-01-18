В Лондоне эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва: что об этом известно

В Британии эвакуировали лондонский аэропорт "Гатвик" из-за звонка о минировании. Пассажир, который опаздывал на рейс, сказал, что в одном из самолетов заложена бомба.

Правоохранители установили, что 32-летний британец Рашидул Ислам, боясь опоздать на свой рейс, анонимно сообщил полиции о минировании аэропорта "Гатвик". Об этом сообщает телеканал ABC News.

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Пассажиров и персонал аэропорта, которые находились в зале ожидания, эвакуировали. Полиция установила злоумышленника, когда он прибыл в аэропорт для регистрации на рейс. Правоохранители обнаружили, что телефонный номер Ислама совпадает с номером, с которого звонил "минер".

Нарушитель сразу был взят под стражу. Он признал свою вину и был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.



Задержанный лондонской полицией Рашидул Ислам / фото Sussex Police Department