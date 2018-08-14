В Лондоне неизвестный въехал в толпу у здания парламента: фото с места происшествия
Лондонская полиция арестовала мужчину, который въехал на автомобиле в защитное ограждение у здания парламента Великобритании. Несколько человек получили ранения.
Об этом в своем Twitter сообщила полиция города.
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14 августа в 7:30 утра раздался "громкий толчок", а затем раздались крики у здания парламента. Свидетели сказали, что машина "намеренно" разбила барьер у здания.
В Лондоне неизвестный въехал в толпу людей возле парламента
Водителя автомобиля сразу же задержали. На месте инцидента сейчас работает полиция, лицо нападающего и мотив его поступка еще точно неизвестны. Но правоохранители уже сообщили, что трактуют случай как террористический акт.
"Мужчину-водителя автомобиля на месте происшествия задержали полицейские", – сообщила полиция в Twitter.
Правоохранители задержали водителя
Свидетели происшествия рассказали, что видели дымящий автомобиль у ограждения.
Вокруг автомобиля было много дыма. Я сказал пассажирам, что дальше мы не поедем. Полицейские приказали нам отъехать назад, и добавили, что пока не знают, что происходит,
– сказал водитель автобуса Виктор.
Видеокомментарий свидетеля инцидента
На снимках, распространенных в соцсетях, видно вооруженных полицейских, которые прибыли к месту инцидента и огородили территорию вокруг, а станцию метро Westminster закрыли на вход и выход.
К слову, в канадском Торонто грузовой автомобиль въехал в пешеходов. В результате инцидента от 8 до 10 человек получили травмы и по меньшей мере четыре человека погибли.