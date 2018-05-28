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В Лондоне придумали, как увеличить пожертвования талантливым уличным артистам

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В Лондоне придумали, как увеличить пожертвования талантливым уличным артистам
В Лондоне придумали, как увеличить пожертвования талантливым уличным артистам / Соцсети

В Лондоне запустили программу, которая позволит уличным музыкантам принимать пожертвования с помощью бесконтактных платежей. Власти Лондона внедрили такую новинку в партнерстве со шведской компанией iZettle.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Теперь еще больше жителей Лондона смогут помочь талантливым уличным артистам. Чтобы сохранить статус мировой столицы музыки, нам жизненно необходимо поддерживать будущих звезд,
– заявил мэр Лондона Садок Хан.

Благодаря нововведению музыканты смогут подключить к своим мобильным устройствам компактные терминалы, настроенные на списание фиксированной суммы с помощью бесконтактных платежей с карт или смартфонов.

В тестировании новой системы приняла участие профессиональная уличная певица Шарлотта Кепмбелл. Прохожие могли пожертвовать ей 2 фунта, и она отметила значительный рост своего заработка.

Отмечается, что в ближайшие месяцы возможность собирать пожертвования таким способом появится у артистов во всех районах Лондона.

Теги: Музыка Великобритания
Источник: 24 Канал
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