В Лондоне придумали, как увеличить пожертвования талантливым уличным артистам
В Лондоне запустили программу, которая позволит уличным музыкантам принимать пожертвования с помощью бесконтактных платежей. Власти Лондона внедрили такую новинку в партнерстве со шведской компанией iZettle.
Об этом сообщает Интерфакс.
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Теперь еще больше жителей Лондона смогут помочь талантливым уличным артистам. Чтобы сохранить статус мировой столицы музыки, нам жизненно необходимо поддерживать будущих звезд,
– заявил мэр Лондона Садок Хан.
Благодаря нововведению музыканты смогут подключить к своим мобильным устройствам компактные терминалы, настроенные на списание фиксированной суммы с помощью бесконтактных платежей с карт или смартфонов.
В тестировании новой системы приняла участие профессиональная уличная певица Шарлотта Кепмбелл. Прохожие могли пожертвовать ей 2 фунта, и она отметила значительный рост своего заработка.
Отмечается, что в ближайшие месяцы возможность собирать пожертвования таким способом появится у артистов во всех районах Лондона.