15:04
3 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
      Вєсті Кремля
      23:26, 2 апреля
      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
      Вєсті.UA
      19:49, 2 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Лондоне продали дом, где Моцарт написал первую симфонию: фото

      33 Читати новину українською
      В Лондоне продали дом, где Моцарт написал первую симфонию
      В Лондоне продали дом, где Моцарт написал первую симфонию / homesandproperty.co.uk

      В столице Великобритании ушел с молотка дом, в котором композитор Вольфганг Амадей Моцарт написал свою первую симфонию.

      Имение продали за 7,5 миллиона фунтов стерлингов, пишет издание Homesandproperty.

       Смотрите также: По цене квартиры в Киеве в Испании можно купить целую деревню: известна причина

      Дом расположен на улице Эбери в районе Белгравия.

      Новый владелец появился у него в очень короткий срок – всего через 5 недель после того, как недвижимость была выставлена на продажу.

      Дом был возведен в 1730-м году. 8-летний композитор вместе с семьей гостил в нем летом 1764, еще когда улица Ебери была частью сельской местности за пределами Лондона.

      Будинок Лондон Моцарт

      Первую симфонию Моцарт написал в 8 лет

      Последний раз дом выставляли на продажу 6 лет назад в апреле 2013, тогда его приобрели за 4,5 миллиона фунтов.

      3-этажный дом имеет 5 спален, просторную гостиную и столовую.

       

      Ранее в Великобритании выставили на продажу дом, который вдохновил режиссера Нэнси Мейерс на романтическую рождественскую комедию "Отдых по обмену".

      СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      blog_ava
      "Мстители: Финал": трейлер и сюжет долгожданного фильма
      сегодня
      1831
      Теги: Музыка Новости недвижимости Лондон Великобритания Новости недвижимости мира Новости культуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сегодня , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 62
      Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      сегодня , 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      Юлія Девда 1151
      В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты в Россию
      сегодня , 12:58 В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты в Россию
      325
      Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      сегодня , 12:00 Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      Катерина Одарченко 299
      Супрун – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
      сегодня , 11:01 Супрун – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
      Євгенія Мазур 325
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стандарты НАТО: на обед грузинским солдатам подают шашлыки
       12 июня 2015 , 12:31
      Наблюдатели ООН уезжают из Сирии
       18 августа 2012 , 17:13 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук