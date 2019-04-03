В Лондоне продали дом, где Моцарт написал первую симфонию: фото

В столице Великобритании ушел с молотка дом, в котором композитор Вольфганг Амадей Моцарт написал свою первую симфонию.

Имение продали за 7,5 миллиона фунтов стерлингов, пишет издание Homesandproperty.

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Дом расположен на улице Эбери в районе Белгравия.

Новый владелец появился у него в очень короткий срок – всего через 5 недель после того, как недвижимость была выставлена на продажу.

Дом был возведен в 1730-м году. 8-летний композитор вместе с семьей гостил в нем летом 1764, еще когда улица Ебери была частью сельской местности за пределами Лондона.

Первую симфонию Моцарт написал в 8 лет

Последний раз дом выставляли на продажу 6 лет назад в апреле 2013, тогда его приобрели за 4,5 миллиона фунтов.

3-этажный дом имеет 5 спален, просторную гостиную и столовую.

Ранее в Великобритании выставили на продажу дом, который вдохновил режиссера Нэнси Мейерс на романтическую рождественскую комедию "Отдых по обмену".

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