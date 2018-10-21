В Лондоне прогремел взрыв в доме, есть жертвы: фото и видео с места инцидента

В ночь на воскресенье, 21 октября, на северо-западе Лондона прогремел взрыв в жилом доме. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом сообщает The Telegraph.

По предварительным данным, в двухэтажном доме взорвался газ. Из-за этого обрушилась часть здания, после чего вспыхнул пожар.

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На данный момент известно, что в результате чрезвычайной ситуации погибла пожилая женщина. В то же время пожарные смогли спасти 3 человек.

Добавим, что спасателям для тушения пожара понадобилось несколько часов. Кроме того, чрезвычайникам пришлось эвакуировать около 40 жителей близлежащих домов.